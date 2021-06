SÉRGIO BUSCA INVESTIMENTOS NA COHIDRO PARA RECUPERAÇÃO DO PERÍMETRO









14/06/21 - 15:14:54

Na manhã desta segunda-feira, 14, o ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, participou de reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), Paulo Sobral, para tratar de investimentos para recuperação do Perímetro Irrigado Piauí, localizado no município de Lagarto.

Na ocasião, Reis também solicitou a perfuração de poços artesianos em diversos povoados do município, além de aquisição de equipamentos de inovação para ajudar na melhora da produtividade dos agricultores do município.

“Em breve teremos boas novidades! “, comemorou Sérgio Reis nas suas redes sociais.

Assessoria de Comunicação