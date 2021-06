VACINAÇÃO AVANÇA E IMUNIZA 3.476 ARACAJUANOS CONTRA A COVID-19 NESTE DOMINGO









14/06/21 - 05:59:26

Seguindo a calendário de vacinação contra covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu neste domingo, 13, a imunização de 3.476 cidadãos. A partir de hoje puderam se vacinar aracajuanos a partir dos 53 anos.

Entre os vacinados, 3.427 receberam a primeira dose, sendo 21 trabalhadores da saúde, quatro profissionais de segurança, 143 pessoas com comorbidades, 263 profissionais da educação, quatro profissionais do transporte público, 18 idosos e 2.974 cidadãos a partir de 53 anos.

Foram aplicadas, também, 49 vacinas como segunda dose: quatro trabalhadores da saúde e 45 idosos. Com as novas doses aplicadas, sobe para 28,59 a porcentagem de aracajuanos imunizados.

O senhor Rubem Figueiredo, 53 anos, por idade, podia ser vacinado a partir de hoje e aproveitou o domingo para receber a dose de esperança e destacou a importância de ampla imunização em território nacional. “Estou muito feliz, espero que toda a população do Brasil tenha o mesmo privilégio que eu o mais rápido possível. É bastante importante que todo mundo esteja vacinado. Eu desejo saúde para todos e que essa pandemia passe logo”, afirma.

O desejo é compartilhado também por Najara Lima, que foi imunizada no drive thru do Parque da Sementeira, e ressalta a vacinação como ponto principal de superação da pandemia. “É uma emoção muito grande, nem imaginava que ia me vacinar tão cedo. O ideal é que chegue para todo mundo, que a sociedade toda seja vacinada, porque é o único caminho para a gente sair dessa situação, retomar uma vida com o mínimo de normalidade”, diz.

Luana Santos, por sua vez, recebeu a primeira dose da vacina na Universidade Tiradentes, um dos novos pontos de vacinação. “Eu acredito que a vacina vai tirar essa angústia que todo mundo está sentindo, que o número de pessoas morrendo vai diminuir muito”, acredita.

Victor Rollemberg, 41 anos, foi imunizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Augusto Franco, deixando um recado para aqueles que ainda estão na dúvida sobre a necessidade de se vacinar. “A vacina é, na verdade, a única solução real para a crise sanitária que estamos vivendo. Você que ainda não se vacinou, faça isso, porque você vai estar protegendo sua vida e a do próximo”, explica.

Ampliação dos pontos

Desde quinta-feira, 10, a SMS ampliou os pontos de vacinação contra a covid-19 em Aracaju. Ao todo, são 25 pontos, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive. Nas UBS serão ofertadas duas equipes de segunda a sexta e três aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuarão diariamente, no mesmo horário das UBS, com exceção do drive, que fica aberto até às 17h.

Cronograma

Seguindo com a campanha na segunda-feira, 14, serão vacinadas as pessoas de 52 anos, na terça-feira, 15, as de 51 anos e na quarta-feira, 16, avançará para as de 50 anos.

Na quinta-feira, 17, serão vacinados os cidadãos de 49 anos e, por fim, na sexta-feira, dia 18, quem possui 48 anos. Todas as pessoas que fazem parte destas faixas etárias deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Fotos: Marcelle Cristinne