ALESE PODERÁ TER PONTO DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO









15/06/21 - 12:41:22

Propor a instalação de um ponto de atendimento do Instituto de Identificação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Esse foi o motivo da visita do diretor do Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM), Jenilson Gomes, ao presidente da Alese, deputado Luciano Bispo. O encontro entre os gestores ocorreu na manhã desta terça-feira (15), no gabinete da presidência da Casa Legislativa.

De acordo com Jenilson Gomes a iniciativa será possível através de um convênio firmado entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) com a Alese. Ele ressalta que a expansão do instituto já é realidade em Sergipe, onde, atualmente, cerca de 40 postos do IICM estão em funcionamento no Estado, entre órgãos e municípios.

“Estamos fazendo a expansão dos nossos pontos de atendimento do Instituto de Identificação no Estado. A partir desse projeto, trouxemos a proposta para a Assembleia Legislativa como a Casa do Povo. Como a modernização do IICM possibilita essa expansão, nós viemos conversar com o presidente deputado Luciano Bispo e expor essa intenção do instituto”, contou.

O diretor IICM explicou ainda que, em razão da pandemia, a capacidade de atendimento do instituto foi suprimida em quase 50%, evitando assim aglomerações. “O presidente Luciano entendeu a nossa proposta e nos foi muito receptivo. Marcamos um novo encontro para avançarmos nessas tratativas”, concluiu Jenilson Gomes.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo