Aracaju amplia vacinação contra covid-19 em pontos fixos para desafogar UBSs









15/06/21 - 14:34:56

Para acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19 na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju realiza a aplicação dos imunizantes de forma descentralizada, em 25 locais da cidade. Além de 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a vacinação acontece em sete pontos fixos e no sistema drive-thru, no Parque da Sementeira.

A estratégia de ampliar os pontos de vacinação para além das UBSs tem o objetivo de diminuir o fluxo nas unidades de saúde, que continuam prestando serviços de rotina aos cidadãos. Para isso, a gestão municipal firmou parceria com instituições de ensino que cederam suas instalações, onde as equipes da SMS aplicam as doses de esperança nos aracajuanos.

Quem optar por ser imunizado no drive-thru da Sementeira ou no auditório anexo à Emef Presidente Vargas precisa efetuar cadastro prévio na plataforma VacinAju. Após o cadastro, é necessário aguardar a validação dos dados, geralmente em até 72h, e a emissão de um código, que deve ser apresentado, impresso ou no celular, no dia da imunização.

Já quem optar por se vacinar nos demais pontos fixos não precisa efetuar cadastro prévio; basta apresentar, presencialmente, o documento de identificação, comprovante de residência e relatório médico (este último, em caso de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente). A exceção são os que se enquadram nos grupos das categorias profissionais, em que o cadastro na plataforma VacinAju é sempre obrigatório.

No drive-thru do Parque da Sementeira, a vacinação acontece das 8h às 17h. Já nos demais pontos fixos, o horário de funcionamento é o mesmo das UBSs, das 8h às 16h. Confira os locais dos pontos fixos:

– Colégio CCPA (bairro Grageru);

– Centro Educacional Futuro Feliz (bairro 18 do Forte);

– Estação Cidadania (bairro Bugio);

– Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia);

– Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco);

– Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves)

– Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos.

Foto Sérgio Silva