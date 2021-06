ARACAJU AVANÇA IMUNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS









Uma das classes que mais preocupavam a a Prefeitura de Aracaju no tocante à pandemia era a dos trabalhadores da educação da rede municipal de ensino. Justamente por isso, esse público foi colocado como prioritário na campanha de vacinação contra a covid-19.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está vacinando profissionais que atuam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, modalidades ofertadas na rede de ensino do Município. Além disso, os trabalhadores que atuam nos ensinos Médio, Superior e Profissionalizante também estão sendo vacinados.

Dos 2.900 profissionais da rede municipal, cerca de 70% já haviam sido vacinados, mas mais de 20% do total ainda não se cadastraram para receber a vacina, o que preocupa a gestão municipal.

“A Prefeitura desenvolveu um plano de vacinação para atender, de forma otimizada, o público-alvo de cada etapa da campanha. Temos realizado grandes esforços para acelerar a vacinação na cidade, sobretudo daqueles que estão mais vulneráveis. No entanto, é preciso que haja a adesão das pessoas que fazem parte desse público, afinal, somente poderemos relaxar as restrições quando a maior parte da população for vacinada e, para isso, os que já podem se vacinar precisam comparecer aos pontos de imunização. Na situação em que nos encontramos, só conseguiremos obter êxito das ações se houver a colaboração de todos, de forma coletiva”, alerta a secretária municipal da Saúde, Waneska Barbosa.

Segurança

Além do empenho para acelerar o andamento da campanha de vacinação, a Prefeitura também visa o retorno seguro das aulas presenciais da rede municipal de ensino e, para isso, bem como as demais providências, necessita que os profissionais de educação estejam devidamente vacinados.

“A Secretaria Municipal da Educação [Semed] está fazendo tudo o que precisa ser feito para garantir o retorno seguro, a exemplo da disponibilização de EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] nas escolas, manutenção da estrutura física das escolas para, assim, garantir o respeito aos protocolos sanitários para que o retorno seja seguro e em breve”, frisa a secretária municipal da Educação, Cecília Leite

De acordo com a gestora da Educação no município, a principal responsável pelo efetivo controle da covid-19, no mundo, é a vacina, portanto, é fundamental que todos os trabalhadores da educação exerçam sua cidadania e, mais do que isto, exerçam esse direito.

“Nosso apelo é para que esses profissionais se cadastrem e, em seguida, recebam a vacina. E aqueles que já tomaram a primeira dose fiquem atentos para tomar a segunda, no tempo certo. Esse não é só um objetivo da Semed, mas de todos, já que é a nossa esperança de salvar vidas e possamos voltar a nos desenvolver nos mais diversos âmbitos”, .

Estado e rede particular

Assim como há o empenho em estimular os profissionais da rede municipal, a Prefeitura também chama a atenção dos profissionais do Estado e da rede particular lotados em Aracaju.

Dos 3.860 trabalhadores do Estado, na capital, 62,5% deles foram vacinados, sendo que 22,2% do total ainda nem se cadastrou para ter acesso à vacina. Na rede particular não é muito diferente. Dos 8.616 profissionais, 61,4% deles estão vacinados, enquanto 19,4% ainda não se cadastraram.

Acesso à vacina

Para se vacinar, os educadores precisam se cadastrar no “VacinAju”, obrigatoriamente. É necessário enviar documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de vínculo profissional, que pode ser o contracheque ou foto da carteira de trabalho.

Após o cadastro no VacinAju, é necessário aguardar a validação dos dados, geralmente em até 72h, e a emissão de um código, que deve ser apresentado, impresso ou no celular, no dia da imunização. A aprovação do cadastro não implica na geração automática do código, que depende da disponibilidade de doses da vacina.

Como se cadastrar

1º – Para se cadastrar no VacinAju é preciso acessar o site https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao ou clicar no banner “Cadastro para Vacina”, situado no parte superior do Portal da Prefeitura e, depois, novamente em “Cadastro para Vacina”. O cadastro pode ser realizado através de computadores ou dispositivos móveis, conectados à internet.

2º – Na tela inicial da plataforma, os usuários que vão efetuar seu cadastro precisam clicar em “Ir para o formulário”. Já quem deseja consultar a solicitação deve clicar em “Consultar”.

3º – Ao abrir o formulário, é necessário ler atentamente as instruções e preencher todos os campos solicitados, sendo que aqueles com um asterisco (*) são obrigatórios.

4º – Na parte inferior da tela, é necessário anexar os documentos solicitados. Além do envio das fotos frente e verso do documento de identificação e foto do comprovante de residência (clicando em “Selecione”); é preciso anexar os comprovantes de acordo com o grupo prioritário a que o usuário pertence. Essa inclusão deve ser feita clicando em “Anexar arquivo” e, novamente, em “Selecione”.

Para trabalhadores das categorias profissionais, é preciso enviar foto do contracheque ou da carteira de trabalho. Quem vai se vacinar apenas por critério de idade, não precisa anexar nenhum arquivo nesta etapa.

5º – Após a inclusão dos documentos, é preciso clicar na caixinha de seleção “Li e concordo…” e, depois, no botão azul “Enviar Formulário”.

6º – Para acompanhar a validação do cadastro e emissão do código, é preciso voltar à tela inicial do VacinAju, e clicar em “Consultar”. Na tela seguinte, é preciso digitar o número do CPF e, novamente, em “Consultar”.

Foto André Moreira