Arcrebiano, o Bil do ‘BBB21’, confirma solteirice e desabafa sobre pressão dos fãs: ‘Prejudica na hora de conquistar’. Em entrevista e ensaio exclusivos após ser eliminado do ‘No Limite’

Em pouco mais de quatro meses, a vida de Arcrebiano de Araújo Silva, o Bil, mudou completamente. O educador físico participou do BBB21, foi para o paredão, passou a ser seguido por milhões de pessoas nas redes sociais, viu seu nome ser envolvido com mil e uma mulheres – de Anitta a Juliette – e aceitou embarcar em um novo desafio, o No Limite.