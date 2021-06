Daniel Rocha fala de sua temporada em Londres, intimidade com a namorada e de novos projetos.O ator está no ar na edição especial de ‘Império’ e acaba de lançar o filme ‘Quem vai ficar com Mário?’









15/06/21 - 11:41:27

Ele está no ar na edição especial de Império, acabou de lançar um filme e está cheio de planos. Morando por um período em Londres, Daniel Rocha contou ao Gshow como tem sido a temporada na cidade com a namorada, a modelo Mariana Nunes, falou do seu papel no filme “Quem vai ficar com Mário?” e comentou a diferenças do Daniel de hoje para o Daniel da época de Império, em 2014.

Gshow: Você está passando uma temporada em Londres. Está trabalhando? O que tem feito por aí?