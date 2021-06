Deputada Diná Almeida defende integridade física dos idosos









15/06/21 - 16:28:48

No dia mundial de conscientização da violência da pessoa idosa, a deputada estadual Diná Almeida relembra o Projeto de Lei 048/2019, criado em defesa dos idosos. “Sempre fui defensora da manutenção da qualidade de vida dos idosos, bem como combati toda e qualquer violência a eles, enquanto estive à frente da Secretaria de Assistência Social de Tobias Barreto, na gestão do meu esposo Diógenes Almeida. Priorizamos os serviços de convivência dos idosos mantendo elevada qualidade para com eles, e fizemos questão de trazer para o mandato essas questões”, pontua a parlamentar.

O Projeto de Lei tem como objetivo, incluir em asilos públicos e privados câmeras de vídeo que possibilitem o monitoramento interno em tempo real através da rede mundial de computadores. “É de suma importância preservar a vida dos idosos. Eles são responsáveis pelo que somos hoje. Infelizmente sabemos da reincidência de maus tratos e, instituições, assim como nos lares, também necessitam de fiscalização. Por isso, não podemos esmorecer nesse trabalho de proteção”, frisa Diná.

A deputada tem uma vasta experiência com políticas públicas sociail. “Iniciei a vida pública como secretária de Assistência Social, mas não me limitei ao cargo e continuei assistindo as pessoas mesmo sem haver nomeação pública. Tornou-se algo espontâneo e até mesmo uma necessidade pessoal em cuidar das pessoas em vulnerabilidade social. E agora, como membro do Legislativo estadual, está entre minhas prioridades criar possibilidades para a pessoa idosa, afinal, no futuro, todos seremos idosos. Sendo que no presente, precisamos respeitar essa geração para que um dia sejamos respeitados”, completou Diná.

