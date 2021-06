DEPUTADO GEORGEO COBRA DEBATE SOBRE RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS









O deputado Georgeo Passos (Cidadania), solicitou na sessão mista desta terça-feira, 15, um debate por parte dos integrantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Sergipe, quanto ao retorno das aulas presenciais. Ele sugeriu uma discussão ampla entre os parlamentares, especialistas e pais de alunos, sob o argumento de que os prejuízos com as aulas online durante a pandemia da covid-19, são gigantescos.

“Sei a importância da saúde em primeiro lugar, mas não podemos esquecer algumas atividades que estão sendo esquecidas e quero abrir a discussão do retorno às aulas presenciais, de forma segura, seguindo os protocolos. O prejuízo vem sendo muito grande na vida das crianças e adolescentes, de 8, 9, 10 anos, que estão tendo dificuldades em acompanhar as aulas durante 4 horas no computador. Esse tema traz um certo conflito natural, pois tem pais que defendem a retomada das aulas e outros não. A gente tem que trazer esse assunto, mesmo sabendo que as comissões permanentes estão sem atuar, devido aos trabalhos remotos, mas é necessário que a gente discuta esse assunto”, ressalta,

Georgeo Passos disse que o ideal seria no segundo semestre retornar às aulas de forma híbrida, ou seja, alguns dias da semana na escola e outros em casa. “Estamos vendo os profissionais da Educação sendo vacinados, temos que analisar as condições das escolas, mas precisamos chamar ao debate agora para que não tenhamos mais atraso e prejuízos para o ensino. Os decretos do governo já autorizou o retorno das crianças em idade de creches até o segundo ano, mas precisamos avançar. Não estou dizendo para voltar as aulas amanhã, mas a Comissão de Educação deve chamar a atenção para essa questão, para que a Educação não fique em segundo momento, diferente do que vem acontecendo em estados como a Bahia e o Ceará, em que o sistema híbrido está funcionando”, observa sugerindo um debate amplo.

Em aparte, o deputado Iran Barbosa (PT), integrante da Comissão de Educação, disse que o debate já vem acontecendo. “É preciso fazer uma correção. Esse debate não começa hoje nesta Casa, vem acontecendo há muito tempo. No que diz respeito à Comissão, todos os debates vem acontecendo no planário segundo o regimento temporário. Eu apresentei indicações e projetos, a exemplo do que coloca condições para que as aulas retornem e já fiz diversos pronunciamentos. O debate não está parado”, observa lembrando que professores e alunos querem voltar às salas de aula, mas protegidos.

