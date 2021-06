CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE PMA E HU POR UNIDADE MATERNO-INFANTIL









15/06/21 - 16:14:51

O deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (15), em mais uma Sessão Extraordinária Remota, para cobrar a contratualização entre a Prefeitura de Aracaju e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para colocar em funcionamento a Unidade Materno-Infantil instalada naquela unidade hospitalar. Zezinho registrou a visita feita pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, com as também deputadas Janier Mota (PL) e Kitty Lima (Cidadania).

“Fomos para lá para conhecer a Maternidade e nos deparamos com um verdadeiro Complexo Infantil e também voltado para a Saúde da Mulher. Quero deixar registrado que poucas vezes tive a oportunidade de ser tão surpreendido positivamente quanto nessa visita. Estou falando de uma estrutura, do 1º ao 6º andar, construída ao longo de 10 anos e que nasceu de uma pactuação da União, via Ministério da Saúde, do Estado e capital”, destacou o deputado.

Zezinho Sobral explicou ainda que a estrutura vai muito além de complementar a rede de saúde do Estado, e não apenas na rede materna, para dar vencimento aos 35 mil partos por ano, em média. “Isso é muito maio que o déficit que temos de 220 leitos, é muito maior que uma Maternidade com 50 leitos de alta complexidade, mas temos a UTI da Mulher, com capacidade para atender as parturientes com complicações, as cirurgias de mastologia, das diversas de ginecologia”.

“Estamos falando de uma estrutura importante para cuidar da saúde das mulheres e que aguarda somente a contratualização. O concurso já foi feito e é só chamar o pessoal para que aquela unidade possa integrar a rede e realizar cirurgias de alta complexidade nas crianças. Podemos até fazer residências em cirurgias pediátricas lá! É preciso pactualizar com a PMA para que sejam iniciados os procedimentos”, completou Sobral.

O presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), defendeu que seja formada uma comissão de parlamentares para visitar o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), para tratar do assunto. Já o deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse que esse tipo de pauta não tem partido político, que é uma causa de Sergipe e que deve ter o apoio de todos os parlamentares. “Estamos devendo um equipamento como esse para as mulheres sergipanas”, disse. Zezinho Sobral explicou que já há uma sinalização de apoio da bancada federal de Sergipe

Outros

Durante seu discurso, Sobral também anunciou que se vacinou no último final de semana contra a covid-19 e destacou que a vacinação em Aracaju já esteja chegando na faixa dos 40 anos. Ele também falou sobre tipos de energias alternativas, como a solar e a eólica.

“Já temos um Parque Eólico na Barra dos Coqueiros e temos uma perspectiva de ampliação sobre a energia solar em Canindé do São Francisco que só depende da validação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Com a nossa hidroelétrica, Sergipe integra o sistema nacional de geração de energia, mas com a termoelétrica presente aqui na Barra dos Coqueiros, consolidamos nosso Estado como um grande gerador de energia”, comentou.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte