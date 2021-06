Edvaldo Nogueira e padre Inaldo discutem consórcio público para transporte pública









15/06/21 - 10:57:47

Os prefeitos Edvaldo Nogueira, de Aracaju e Padre Inaldo, de Nossa Senhora do Socorro, se reuniram nesta segunda-feira (14), para tratar de parcerias entre os dois municípios e retomar as discussões relacionadas à constituição do consórcio metropolitano da região metropolitana para o transporte público.

“Sou aliado e amigo do Padre Inaldo, temos uma excelente relação e queremos avançar, o mais rapidamente, na constituição do consórcio metropolitano. Por causa do recrudescimento da pandemia, ainda não foi possível acelerar este processo da forma que queríamos e da forma que as cidades da região precisam, mas já demos alguns passos neste sentido e, em breve, nos reuniremos com os demais prefeitos para desenvolver um trabalho amplo, com as discussões necessárias”, afirmou Edvaldo.

Por Valter Lima