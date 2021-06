Emurb notifica operadora OI para justificar problemas em poços de visita









15/06/21 - 12:20:09

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) notificou a empresa Oi – Telemar Norte Leste S/A para apresentar, no prazo de 15 dias úteis, defesa quanto à denúncia pública recebida pela órgão municipal, acerca da falta de tamponamento de dois poços de visitas de cabeamento ótico, localizados na rótula da avenida Hermes Fontes com a rua Padre Nestor Sampaio, no bairro Ponto Novo. A notificação foi entregue nesta segunda-feira (14).

A Emurb recebeu a denúncia da falta das tampas dos poços de visitas de cabos de fibra ótica no dia 10 e, apesar da responsabilidade pela manutenção ser da operadora Oi, uma equipe da Emurb providenciou, de imediato, o fechamento das estruturas por questões de segurança, uma vez que a falta de tamponamento estava expondo a população a eventuais acidentes.

Fonte e foto assessoria