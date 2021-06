Gestores debatem cronograma de manutenções realizadas semanalmente no Huse









15/06/21 - 13:36:46

Gerenciar a manutenção hospitalar é uma atividade que trabalha com estratégia, planejamento, harmonia e estrutura. Sem uma manutenção preventiva ou corretiva adequada, a eficiência da equipe fica comprometida e o bem estar dos pacientes também. Pensando nisso, semanalmente, a direção administrativa e financeira do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), se reúne com a gerência de infra-estrutura da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para juntos trabalharem a manutenção preventiva de toda a unidade hospitalar e evitar qualquer contratempo.

“Nosso objetivo realmente é a prevenção, isso envolve a questão predial, elétrica e de refrigeração da unidade. Essa reunião acontece todas as terças, e dela sai o calendário já com o cronograma para cumprimento dos serviços e assim sucessivamente, acontecendo às reuniões e a gente colocando em pauta o que já foi feito e fazendo nova programação para que a gente mantenha a estrutura dentro das normativas que são exigidas, tanto na parte elétrica, como climatização e predial e, com isso tenhamos a tranquilidade de não sermos pegos de surpresa como incidentes”, destacou o diretor administrativo e financeiro do Huse, Manoel Mário Ferreira.

Todos os setores do Huse são beneficiados com a manutenção e já são perceptíveis em alguns setores como a pintura, parte elétrica, instalação de câmeras, entre outros feitos. De acordo com o engenheiro civil responsável pela manutenção operacional da SES, Boliva Correia Lopes, semanalmente é realizada uma revisão no Huse onde são tratados os serviços que serão realizados.

“A gente conversa sobre as tratativas da semana seguinte e de algumas situações que serão realizadas como a atualização de parte elétrica, manutenção predial como pintura, telhado, cobertura, impermeabilização, rachadura e toda a parte predial do Huse”, explicou.

Participaram da reunião a direção administrativa e financeira do Huse, engenheiro civil e elétrico da SES, representantes da empresa Astra (terceirizada que presta serviço de manutenção predial). Arquitetas também participam quando são acionadas, um quadro com regras específicas e qualificadas.

Fonte e foto SES