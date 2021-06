Governo fará inventário para identificar atrativos turísticos de Porto da Folha









O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), realizou visita para identificar os potenciais atrativos turísticos do município de Porto da Folha, distante 190 km da capital, com objetivo de mapear e construir a formatação de instrumentos turísticos.

A primeira etapa da iniciativa se dará por meio da produção de um inventário, documento que será elaborado pela equipe técnica da Setur, em parceria com a Secretaria de Cultura e de Turismo de Porto da Folha.

O secretário do Turismo, Sales Neto, conheceu a sede do Clube do Vaqueiro, entidade que representa a tradição e cultura de Porto da Folha. Na oportunidade, também foi abordada a construção do Museu do Vaqueiro, que preservará a cultura e as tradições do município no que diz respeito às vaquejadas.

“O município de Porto da Folha é rico em tradições culturais, como a Festa do Vaqueiro. Existem também outros atrativos com muitos potenciais a ser desenvolvidos e impulsionados, a exemplo da Tribo Xocó, da Ilha do Jesuíta, da Ilha do Ouro e da rota do Aiól, que engloba o Morro do Aiól e Pedra Vermelha. Precisamos fazer um inventário documentando todas essas potencialidades, para posteriormente transformá-las em um produto atrativo. Nossa equipe já está focada nesse propósito. É preciso criar também infraestrutura, e o governador Belivaldo Chagas está investindo na reconstrução total da rodovia que dá acesso ao município”, frisou o secretário.

A equipe visitou também a Casa Grande, na Ilha do Ouro, datada do século XVI, que hospedou o imperador Dom Pedro II. A comunidade pretende restaurar e criar a casa da Cultura e Turismo. Outro instrumento que tem potencial turístico que também foi visitado foi o Morro do Cruzeiro. Ele poderá ser atraído pela modalidade do turismo religioso. Os empresários e comerciantes locais serão estimulados a fomentar o desenvolvimento do turismo na localidade, para promover as belezas naturais do Rio São Francisco através de um passeio de barco no atrativo conhecido como Rota do Aiól.

“É importante a presença do Estado nesse processo de construção. As atividades turísticas em nosso município poderão fomentar a geração de emprego e renda. Queremos agradecer também pela reconstrução da rodovia que estava totalmente desgastada. Esse asfalto novo vai alavancar o progresso em nossa cidade, é um sonho e uma realidade para o nosso município” afirmou o Prefeito de Porto da Folha, doutor Marcos.

Também estiveram presentes na visita o deputado federal Fábio Mitidieri, secretários municipais de Porto da Folha e o prefeito Dalminho, de Belo Monte (AL).

