Inscrições abertas para o curso de Manutenção de máquinas e implementos agrícolas









15/06/21 - 06:09:01

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE está com inscrições abertas para o curso de Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. As inscrições podem ser realizadas até 17 de junho.

O curso de Manutenção de máquinas e implementos agrícolas é semipresencial com aulas teóricas e práticas. O objetivo é capacitar os produtores nos procedimentos de manutenção preventiva e curativa de máquinas e implementos agrícolas em busca do bom funcionamento dos equipamentos e aumento da vida útil. . O treinamento acontecerá de 21 a 23 de junho.

Inscrição

Os interessados devem realizar as inscrições através do formulário disponível no site www.senarsergipe.org.br e anexar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Os produtores, trabalhadores rurais e familiares terão prioridade nas vagas, devendo enviar uma comprovação da atividade (DAP, CAR, Nirf ou carteira de trabalho). Os inscritos que não enviarem a documentação serão classificados como público geral.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas