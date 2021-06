Partidos sem votos









15/06/21 - 08:40:38

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão na fase de atrair lideranças boas de votos visando se reforçarem para a disputa eleitoral de 2022. Mal votadas no pleito passado, algumas legendas precisarão “contratar” praticamente um time inteiro, se quiserem fazer bonito nas próximas eleições. Bom exemplo disso é o DEM, que só elegeu três prefeitos em Sergipe e vai à próxima disputa desfalcada de sua puxadora de votos: principal estrela da companhia, a senadora Maria do Carmo Alves já anunciou que não tentará a reeleição. O MDB também terá que se virar nos trinta, pois o ex-governador Jackson Barreto, sua maior liderança, está de malas prontas com destino a outro partido. Além de atrair candidatos proporcionais bons de votos, as legendas com pouca ou nenhuma representação no interior terão que costurar boas coligações majoritárias. Do contrário, vão repetir o fracasso eleitoral de 2020. Simples assim!

Viva a democracia

Tem crescido o número de pessoas que defendem um golpe militar no Brasil. A estes cidadãos e cidadãs é sempre bom lembrar a enorme distância que separa a democracia da ditadura. A primeira permite se divulgar argumentos em defesa da liberdade de pensamento, ao tempo que respeita quem discorda deles. A ditadura não aceita nenhuma coisa nem outra. Aliás, aos defensores de um golpe militar vale lembrar a imortal frase do estadista britânico Winston Churchill: “A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela”. Crendeuspai!

Reforçando o time

O radialista e publicitário Chiquinho Ferreira será o novo secretário de comunicação de Itabaiana. “Convidamos para compor a nossa equipe uma das maiores referências em assessoria de imprensa e marketing político de Sergipe”, afirma o prefeito Adailton Sousa (PL). A posse do novo secretário será às 9h da próxima quinta-feira, em solenidade transmitida pelas redes sociais da Prefeitura. Chiquinho disse ter aceitado o convite por acreditar que pode contribuir com a gestão itabaianense, divulgando os serviços e obras da Prefeitura. Desejamos ao amigo, boa sorte na nova empreitada!

Prepare o braço

As pessoas com 40 anos de idade residentes em Aracaju começam a receber a 1ª dose da vacina contra a covid-19 na próxima segunda-feira. A boa notícia foi dada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Outra informação para ser festejada é a do Portal Uol revelando que, até setembro, Sergipe deve vacinar toda a população adulta com a 1ª dose de imunizantes. A Secretaria Estadual da Saúde informou para cumprir essa meta só depende do envio de vacinas pelo governo federal. Aguardemos, portanto!

Perigo de golpe

Ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Santos Cruz foi elogiado pelo artigo questionando “por que envolver o Exército em crise política?”. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está entre os que aplaudiram o ponto de vista do militar: “Concordo 100% com o alerta do general. Não enfrentamos apenas um governo profundamente incompetente e anárquico, mas sim um projeto golpista”, frisou. Segundo o ainda cidadanista, é preciso reagir, sempre dentro das regras democráticas, pois são elas que permitem sonhar com um Brasil melhor. Misericórdia!

Licitação do transporte

E o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi visitado pelo colega de Socorro, Padre Inaldo (PP). Entre outros assuntos, os dois gestores conversaram sobre o projeto de construção da Avenida Perimetral Oeste e a necessidade de agilizar as tratativas em torno do consórcio metropolitano, que culminarão na licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju. Será que essa tão falada concorrência sairá do papel um dia? Marminino!

Aprontou mais uma

O empresário Carlito Ferreira, o “Galeguinho da Roupa”, aprontou mais uma das suas em Itabaiana. Segundo o portal Itnet, o distinto parou na porta do também empresário Marcos Corretor e começou a dizer impropérios. Temeroso, o agredido verbalmente chamou a Polícia que, após também ouvir desaforos, algemou “Galeguinho” e o levou à delegacia. Carlito Ferreira é useiro e vezeiro em aprontar confusões. Outro dia, ele atirou contra o próprio irmão Anderson Ferreira que, por sorte, não foi alvejado. Home vôte!

Abaixo os intolerantes

O volume de denúncias contra a intolerância religiosa tem crescido consideravelmente no Brasil. Também aumentou o número de queixas sobre atos violentos contra comunidades ciganas, quilombolas, indígenas e os professantes das religiões e cultos de matriz africana. Há indicativo que algumas igrejas neopentecostais estão pregando o ódio, inclusive pela internet. Só Jesus na causa!

Forró Caju na TV Alese

O Forró Caju em Casa 2021 será transmitido pela TV Alese, canal 5.2. Visando sacramentar a transmissão do forrobodó, o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) já assinaram um termo de cooperação. Esta edição do Forró Caju acontecerá em 14 dias, reunindo investimento de R$ 428 mil, com benefício direto para cerca de 400 artistas. Supimpa!

Birita em crise

O setor da cachaça deve sofrer neste ano uma queda de 21,7% em volume total, incluindo vendas em supermercados, bares e restaurantes. Segundo a empresa Euromonitor International, o motivo da retração é a pandemia do novo coronavírus. Antes da crise sanitária, era prevista uma expansão de 1,5%. O setor da cachaça também sofreu com a Lei Seca implantada em alguns estados e municípios, que proibiram o consumo de “birita” visando conter a propagação do vírus pelos amigos cachaceiros. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 30 de junho de 1911.

