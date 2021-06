Paula Amorim é pedida em casamento por Breno Simões. Ex-BBB18 revelou novidade ao Gshow com exclusividade. “Meu Deus! É claro que eu aceito!”

Breno Simões planejou por 45 dias pedir Paula Amorim em casamento. Ansioso pelo “sim”, ele contou ao Gshow que preparou uma grande surpresa para sua amada, com quem está há três anos. A participante do No Limite não sabia de nada, e o noivo romântico pensou nos mínimos detalhes para ser inesquecível.