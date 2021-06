Petrobras doa 100 cilindros de oxigênio medicinal ao estado









15/06/21 - 16:22:30

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na manhã desta terça-feira, 15, a doação de 100 cilindros de oxigênio medicinal, feita pela Petrobras. Cada unidade contém 10 m³ do gás, que é produto precioso na assistência aos pacientes que apresentam infecção do sistema respiratório, aos bebês prematuros e em diversas outras situações do âmbito hospitalar. Nesta tarde, os cilindros começam a ser enviados às unidades da Rede Estadual de Saúde.

A doação chegou à SES com destino certo e quantidades definidas pela Petrobras. Assim, são contempladas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Neópolis (15 cilindros), Boquim (20), Tobias Barreto (15) e de Simão Dias (15), bem como os Hospitais Regionais de Itabaiana (15), Nossa Senhora da Glória (10) e Propriá (10), segundo informou a gerente de Patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde, Maria das Graças Barbosa.

“Em momento de pandemia de um vírus que tem predileção por atacar o sistema respiratório do paciente, a doação da Petrobras se reveste de grande importância, já que o oxigênio medicinal é fundamental para os hospitais”, declarou a gerente de Patrimônio, salientando que a secretária está aberta a doações.

Para a superintendente da SES, Adriana Menezes, a Petrobras dá exemplo de solidariedade e respeito às vidas sergipanas ao fazer a doação de um produto tão valioso quanto o oxigênio medicial, ao mesmo tempo em que soma aos esforços do governo do Estado no enfrentamento à crise sanitária gerada pelo novo coronavírus. A previsão da Petrobras é doar outra remessa de cilindros ainda essa semana.

SES

Foto: Valter Sobrinho