Pocah, do ‘BBB21’, é escolhida nova embaixadora do Hemorio: ‘Me senti muito honrada’. Cantora fez doação de sangue para conscientizar sobre importância do ato









Na última segunda-feira, dia 14/06, foi comemorado o Dia Mundial da Doação de Sangue. Para reforçar sobre a importância do ato, o Hemorio lançou a campanha Cada Gota Importa, que tem Pocah, do BBB21, como embaixadora.

Ato que salva vidas Ex-sister participa da ação que tem como objetivo incentivar a população do Rio de Janeiro a doar sangue e reverter o cenário de queda nos estoques da cidade. Cantora conta que ficou feliz em poder usar sua voz e imagem para a causa, e que considera uma forma especial de retribuir todo o carinho que tem recebido desde que saiu do reality. “Estou muito contente de poder usar a minha voz para trazer atenção para uma causa tão importante, especialmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Quando chegou o convite me senti muito honrada em ser embaixadora da campanha “Cada Gota Importa”. É uma forma de retribuir todo o carinho que eu recebo, com um gesto de salvar vidas, que é a doação de sangue. Espero de coração poder mobilizar o máximo de pessoas possível”. Haja fôlego para tantas surpresas! Não demorou muito para surgirem surpresas boas na vida da ex-sister, após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. A 15ª eliminada do BBB21, que foi pedida em casamento ao vivo pelo noivo, Ronan Souza, contou recentemente em entrevista exclusiva ao Gshow, que não esperava por isso e por que eles, que estão junto há alguns anos, ainda não tinham se casado. “Foi uma surpresa imensa para mim. Fiquei muito feliz e emocionada. Ronan é o homem da minha vida.” Por Flavia Sant’Anna, Gshow — Rio de Janeiro

15/06/21 - 11:44:59