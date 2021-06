PREFEITO INTERINO DE ROSÁRIO DO CATETE VISITA SENADORA MARIA DO CARMO ALVES









15/06/21 - 16:34:53

Em Brasília, o prefeito interino de Rosário do Catete, Magno Monteiro, visitou nesta terça-feira, 15, a senadora Maria do Carmo Alves. Na oportunidade, o gestor convidou a parlamentar sergipana para inauguração da obra de pavimentação da Fazenda Comunitária, que será realizada na próxima sexta-feira, 18.

“Esse é um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que sempre dá atenção ao povo de Rosário Catete. Em nome da população rosarense, agradeci o compromisso dela com o nosso município, que conta muito com a senadora e reconhece que o mandato de Maria do Carmo tem contribuído para o desenvolvimento de Rosário”, disse Magno Monteiro.

O prefeito interino aproveitou a visita para anunciar que um Lago com o nome do ex-governador João Alves Filho será construído na localidade.