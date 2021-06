Procurado por aplicar “golpe do amor”, homem de 29 anos é preso em flagrante por equipes do Denarc em Aracaju









15/06/21 - 06:21:06

Conhecido nos últimos dias em rede nacional por aplicar o chamado golpe do amor, Diego Aparecido Alves dos Santos, 29 anos, foi preso em flagrante por investigadores do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe (Denarc) na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Salgado Filho, em Aracaju.

Ele é suspeito de aplicar golpes em dezenas de mulheres de várias estados do país. A última vítima é uma mulher de Ribeirópolis no agreste sergipano. Dela, o investigado conseguiu cartões de crédito e já havia comprado roupas, celulares e diversos produtos em lojas de Aracaju (SE).

Segundo os investigadores, para cada mulher ele se apresenta de um jeito diferente, profissão diferente, mas o modo de agir é sempre o mesmo: ele conquista o coração da vítima, aplica golpes e, depois, ainda ameaça as mulheres de morte. No flagrante feito em Aracaju, os policiais civis sergipanos descobriram que ele estava com dois carros de luxo alugados há alguns meses, todos em nomes de possíveis vítimas.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, o Denarc recebeu a informação de que ele estava em Aracaju, realizando compras com cartões das vítimas. “Sabíamos que ele tinha um mandado de prisão por pensão alimentícia, mas já havia uma vítima da cidade de Ribeirópolis e ele já tinha conseguido os cartões de crédito e comprou vários acessórios”, explicou o delegado.

Os policiais sergipanos esperaram o momento adequado para o flagrante e, em uma rua do bairro Salgado Filho, realizaram a abordagem e deram voz de prisão a Diego.

No levantamento feito pela Polícia Civil de Sergipe e com base em boletins de ocorrência feitos em São Paulo, o autor dos crimes tinha sempre um modo de ação parecido para enganar as vítimas e costumava alugar veículos de luxo para impressionar as mulheres e terceiros.

Ele também aplicava golpes com aplicativos de venda, simulando depósitos e tendo acesso a produtos de forma fraudulenta. No depoimento prestado, ele também relatou que chegou a ir ao Paraguai e aplicou um golpe de quase R$ 800 mil em criptomoedas. “Dizia que tinha uma empresa. Ele chegava em carros de luxo locados e impressionava as vítimas. Muitas pessoas davam dinheiro em espécie”, explicou Hugo Leonardo.

Vítimas em todo o país

Em Paraisópolis (MG), uma vítima de 30 anos registrou um boletim de ocorrência contra Diego, em 2018. Eles se conheceram em Campos do Jordão (SP) e, em três meses, casaram no civil. Diego afirmou que era administrador e cuidava da fazenda da família em Paraibuna (SP). “Se passava por uma pessoa ótima, de família, filho de empresário e de professora. Jurava amor eterno, queria construir uma vida junto e dizia que eu teria um futuro promissor com ele”, narra ela.

O casal celebrou a união em 18 de outubro de 2018, mas o matrimônio durou um mês. Foram 30 dias de golpes, conta a vítima.

As mentiras foram descobertas após uma ex-namorada procurá-la. “Ela mandou mensagem para a minha irmã nos alertando sobre quem ele era. Nisso, ele já tinha saído de casa e nunca mais voltado”, lamenta, a mulher que luta na Justiça para anular o matrimônio, já que Diego não apareceu mais para assinar o divórcio. “Não recuperei nada”, afirma ela, que diz ter perdido R$ 25 mil em empréstimos, aluguel de casa e compras realizadas por ele

Em Salvador, uma dentista de 26 anos foi vítima do golpista. Em boletim de ocorrência ela conta que conheceu Diego em um bar e ambos namoraram por três meses, entre fevereiro e abril deste ano. O suspeito disse que era engenheiro civil em Camaçari (BA) e estudante de medicina. “No início, se passou como humilde, depois passou a contar vantagem, aparecendo com vários carros e dizendo que era de família muita rica”, relata.

A dentista conta que ela e a família sofreram golpes que somam R$ 11,8 mil. “Meu irmão tinha um dinheiro guardado para dar de entrada em um carro. Ele [Diego] viu como uma oportunidade e disse que tinha um para vender, mas não existia. Pegou o dinheiro do meu irmão e levou”, lamentou.

A Polícia Civil de Sergipe irá trocar informações com equipes de outros estados a fim de aprofundar as investigações para que Diego seja responsabilizado por todos os crimes praticados nos últimos anos em várias partes do país.

Fonte e foto assessoria