São João do Shopping Jardins revive as tradições que marcam os festejos juninos









15/06/21 - 16:44:14

Aberto à visitação até 30 de junho, na Praça Ipê, o evento apresenta exposições, barracas de roupas típicas e contação de causos com a ator César Leite

“Ai que saudades que eu sinto, das noites de São João…”. Lá se vão dois anos sem poder desfrutar dos festejos juninos, tradição que tanto representa a nossa cultura. Dois anos de saudade, sem quadrilhas, quermesse ou um forrozinho danado de bom nas praças.

Pensando em manter viva as lembranças e trazer o clima do São João de uma forma leve e lúdica, até 30 de junho, o Shopping Jardins convida o público a imergir numa exposição temática, repleta de elementos juninos como manda a tradição.

Localizada na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, a ambientação traz ao público uma decoração temática repleta de cores e ilustrações alusivas aos festejos, remetendo às noites do mês de junho. A cenografia contempla espaço dedicado aos cordéis, exposição de roupas juninas das quadrilhas Meu Xamego (Tobias Barreto), Meu Xodó (São Cristóvão) e Xodó da Vila (Aracaju) e contação de histórias com o ator César Leite, num cenário bucólico de uma casinha do interior.

Fotografias, comidas típicas e muito mais

O São João do Shopping Jardins também abriga o Corredor da Memória – uma mostra com imagens do fotógrafo Márcio Dantas, que apresenta os principais elementos dos festejos juninos sergipanos.

A exposição traz, ainda, uma edição especial junina da Feirinha da Gambiarra, com barraquinhas de roupas típicas – vestidos infantis – e acessórios temáticos.

Também é possível garantir cliques divertidos nos espaços instagramáveis com ilustrações dos santos do mês de junho – Antônio, João e Pedro – além dos elementos da tradicional noite de São João: o céu estrelado, a capelinha e as bandeirolas coloridas balançando ao vento frio característico da época!

São João no Shopping Jardins

O quê? Ambiente temático inspirado nas noites de São João e São Pedro, com exposição fotográfica, de roupas juninas, cordéis, espaços instagramáveis e Feirinha da Gambiarra junina

Quando? Até 30 de junho, de segunda a sábado, das 10h às 21h;

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins;

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Da assessoria

Foto: Divulgação