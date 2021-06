Sergipe inicia o cronograma de testagem em grande escala para barrar avanço da Covid-19









15/06/21 - 05:07:12

A Secretaria de Estado da Saúde(SES) em parceria com especialistas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), começa nesta terça, 15 de junho, uma força tarefa para mapeamento da propagação da Covid-19 no estado. Trata-se da execução de um cronograma de testagem que será realizado, inicialmente, em dez municípios sergipanos com maior ritmo de transmissão do coronavírus.

“A gente tem para essa primeira etapa uma previsão de 20 mil testes, esse foi o quantitativo recebido até o momento. Na primeira fase serão utilizados 10 mil testes, esse número será distribuído de acordo com o tamanho da população de cada município”, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes.

A logística de testagem ocorre com a ida dos profissionais da UFS aos municípios, em datas pactuadas com os gestores. Na ocasião, as equipes locais de saúde serão treinadas para dar continuidade às testagens e obterem os diagnósticos com celeridade. “O objetivo desse movimento de testagem é diferente dos que fizemos anteriormente. Os testes rápidos que realizamos em parceria com a UFS, pretendiam conhecer o quantitativo de pessoas já infectadas, ou seja, conseguimos com eles perceber o número de anticorpos que os testados possuíam. Agora é diferente, pois, aplicaremos testes antigênicos em pessoas com sintomas ou que tiveram contato com infectados”, destaca Marco Aurélio.

O médico especialista da SES enfatiza que os testes adquiridos para essa testagem ampliada, conseguem identificar a fase ativa da infecção, semelhante ao que acontece com o RT-PCR para o vírus SARS-CoV-2. A principal diferença é o tempo para obtenção do resultado. “O resultado sai em menos de 30 minutos. Esse teste avalia a presença do antígeno, então, conseguiremos verificar qual a proporção daquela população é positiva para a Covid-19 e de imediato efetuar o isolamento”, disse.

Marco Aurélio esclarece que as vacinas contra a Covid-19 não influenciam nesse teste, portanto, quem já se vacinou também pode ser testado, caso apresente sintomas ou tenha tido contato com pessoas positivas. “A vacina protege das formas graves, mas ainda não é capaz de proteger totalmente da infecção. As pessoas podem se infectar mesmo vacinadas e algumas podem até adoecer de forma sintomática. Ainda não temos uma vacina que proteja cem por cento para todas as formas, principalmente, para as formas assintomáticas”, reitera.

Para o diretor de Vigilância em Saúde da SES, a estratégia de prevenção e controle utilizando a testagem, somente terá sucesso com a adesão consciente da população sergipana. “Os gestores devem estar atentos aos resultados para prover as medidas necessárias em relação aos casos positivos. A população precisa colaborar também, principalmente, em relação ao isolamento, quando confirmadas positivas para a Covid-19. Tem pessoas que às vezes testam e continuam circulando, mesmo sabendo que estão infectadas pelo coronavírus, então, não adiantou nada testar se é para ficar transmitindo o vírus para a população. A testagem só tem efeito, como medida de prevenção, se de fato as pessoas respeitarem esse isolamento, caso o resultado seja positivo”, conclui Marco Aurélio Góes.

Cronograma de Testagem:

15 de Junho – Tobias Barreto

17 de Junho – Simão Dias

18 de Junho – Itabaiana

21 de Junho – Socorro

22 de Junho – Barra dos Coqueiros

23 de Junho – Laranjeiras

28 de junho – São Cristovão

29 de junho – Estância

30 de junho – Nossa Senhora da Glória

01 de Julho – Lagarto

Fonte e foto SES