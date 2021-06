SINDICATO DOS VIGILANTES DE SERGIPE REIVINDICAM PRIORIDADE NA VACINAÇÃO









15/06/21 - 13:52:50

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recepcionou em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (15), membros do Sindicato dos Vigilantes de Sergipe. A classe reivindica a inclusão dos profissionais da segurança nos grupos prioritários do Plano de Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o que defende o presidente do Sindicato dos Vigilantes em Sergipe, Reginaldo Gonçalves, os vigilantes, que muitas vezes são responsáveis pelo repasse de informações aos pacientes, devem estar inseridos no grupo de prioridade da imunização por atuarem na linha de frente contra a pandemia.

“Foi um diálogo positivo. O presidente nos atendeu e disse que tentará viabilizar nosso pedido, apesar de ter sido muito franco e justificar que já há uma previsão dos governos para a vacinação de toda a população em Sergipe. Ainda assim vemos a necessidade de estarmos no grupo de prioridade, uma vez que agora tem doses suficientes para vacinação e a nossa classe é essencial”, declarou.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo