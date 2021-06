SMTT fará distribuição de máscaras nos terminais de integração de Aracaju









15/06/21 - 14:24:47

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vai realizar mais uma vez, a distribuição de máscaras reutilizáveis nos terminais de integração da cidade para os usuários do sistema de transporte público. O pontapé inicial desta nova fase de distribuição acontecerá nesta quarta-feira, 16, no Terminal de Integração do DIA, às 7h.

De acordo com o cronograma estabelecido pela SMTT, a campanha continuará pelas próximas semanas, com o objetivo de reforçar junto à população a informação de que a utilização da máscara é o meio mais eficaz para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que, apesar da vacinação contra a Covid-19 estar em ritmo acelerado em Aracaju, as medidas individuais de proteção ainda são necessárias.

“Não podemos enfraquecer as medidas de combate ao coronavírus. Por isso, vamos retomar a distribuição de máscaras nos terminais de integração e reforçar para os usuários do transporte a importância do uso delas”, disse.

Estudos apontam que utilizar corretamente as máscaras, em pelo menos 80% da população, reduz acentuadamente a transmissão do coronavírus, tendo impacto direto na redução de casos e óbitos.

“Trata-se de uma atitude simples, porém fundamental. A Prefeitura de Aracaju está avançando na vacinação, mas a população deve continuar usando máscara, inclusive, quem já se vacinou, para o bem de todos e também higienizando as mãos”, completa o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Ações da SMTT durante a pandemia

Desde os primeiros registros de Covid-19 em Aracaju, a SMTT está adotando medidas para prevenir a disseminação do vírus no transporte coletivo. São elas:

– Disponibilização de álcool em gel nas entrada dos terminais de integração;

– Limpeza e higienização dos ônibus em balaústre, corrimão, assentos e outros itens em que haja contato dos passageiros, nas garagens e no intervalo de repouso quando os veículos estiverem em operação;

– Orientação para pagamento preferencial através de cartão eletrônico de transporte Mais Aracaju, evitando manuseio de dinheiro;

– Contratação de colaboradores para borrifar álcool nas mãos dos usuários, fazer a medição de temperatura e orientar os usuários sobre a importância do distanciamento.

– Disponibilização de pias móveis nos terminais com sabão líquido, bem como cartazes afixados com orientação sobre a forma de lavagem correta das mãos;

– Escalonamento dos horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos para fragmentar o volume de passageiros nos ônibus;

– Ampliação temporária do Terminal do Mercado;

– Vacinação de todos os rodoviários do sistema de transporte coletivo;

– Desinfecção diária dos terminais de integração, em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).