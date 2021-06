SOCORRO INICIA VACINAÇÃO CONTA COVID EM PESSOAS A PARTIR DE 45 ANOS NA QUARTA









15/06/21 - 15:20:03

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá iniciar nesta quarta-feira (16) a vacinação contra a COVID-19 em pessoas a partir de 45 anos sem comorbidades.

A dose continuará sendo ofertada em 19 Unidades Básicas de Saúde, na Escola Municipal Honorina Costa, localizada na sede do município. Já na sede da SMS a vacinação ocorrerá somente para os grupos do Plano Nacional. A aplicação do imunizante ocorrerá das 08 às 12h.

Lembre-se de levar o RG, CPF, cartão do Sus, cartão de vacinação e o comprovante de residência.

O município continua vacinando pessoas a partir de 18 anos que possuem comorbidades.