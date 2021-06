SSP DIZ QUE OS ROUBOS A ÔNIBUS CAEM 74,12% NA GRANDE ARACAJU









15/06/21 - 09:03:52

Em comparativo entre os cinco primeiros meses de 2020 e os de 2021, os roubos aos ônibus que circulam pela Grande Aracaju tiveram redução de 74,12%. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). A diminuição é decorrente do trabalho integrado das forças de segurança pública de Sergipe junto ao Setransp.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, entre os meses de janeiro e maio de 2020 foram registrados 85 roubos aos coletivos que circulam pela capital e pelas cidades de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Já no mesmo período, ainda conforme os dados do sindicato, foram contabilizadas 22 investidas criminosas contra o transporte coletivo metropolitano.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, atribuiu a redução no número de investidas criminosas ao reforço na segurança pública e ao compromisso do Setransp em atender às solicitações da SSP. “Estamos diuturnamente nas ruas para dar segurança à população. E isso passa pelo combate aos roubos ao transporte coletivo, o que está sendo possível, também, pela parceria com o Setransp”, ressaltou.

João Eloy de Menezes destacou também que as empresas que atuam no transporte coletivo da capital e Região Metropolitana apresentam à SSP os locais de maior incidência de investidas contra o transporte, subsidiando as ações de segurança pública. “O Setransp atendeu prontamente nossa solicitação de melhoria na qualidade das câmeras de segurança e tem nos repassado rapidamente todas as informações sobre investidas criminosas no transporte coletivo da Grande Aracaju”, finalizou.

Fonte e foto SSP