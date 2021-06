VACINA CONTRA COVID EM ARACAJU: VEJA QUEM PODE SER VACINADO HOJE E O QUE FAZER









15/06/21 - 08:09:19

Nesta terça-feira (15), a aplicação das duas doses da AstraZeneca continua sendo feita normalmente. A da Pfizer é apenas para a 1ª dose. Já a aplicação da Coronavac está restrita à 2ª dose.

A Prefeitura de Aracaju antecipará o calendário de vacinação contra a covid-19 e incluirá toda a população acima de 40 anos, a partir desta terça-feira (15). De acordo com o novo calendário vacinal do município, anunciado pelo prefeito Edvaldo Nogueira pelas suas redes sociais, nesta segunda-feira (14), o público priorizado nesta fase receberá a primeira dose de forma escalonada. Todas as pessoas terão à disposição 17 Unidades Básicas de Saúde, sete pontos fixos e o drive-thru localizado no Parque da Sementeira.

Quem pode ser vacinado

Pessoas com 52 anos

Profissionais da Educação adultos que atuam no ensino médio

Pessoas com deficiência permanente grave, sem BPC, de 40 anos ou mais

Motoristas e cobradores do transporte público da Grande Aracaju

Profissionais da segurança pública

Pessoas adultas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas

Pessoas adultas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Pessoas adultas com doença renal crônica

Pessoas com síndrome de Down de 18 anos ou mais

Pessoas com autismo a partir de 18 anos