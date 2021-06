Valmir de Francisquinho tem pesquisa que o coloca como mais citado ao governo à frente dos demais candidatos









15/06/21 - 18:55:40

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), disse nesta terça-feira (15), que tem pesquisa interna para governador do Estado, que o coloca em primeiro lugar: (estou no páreo)! O ex-prefeito também informou que convidou o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) para ingressar no partido.

Valmir de Francisquinho explicou que está no páreo e “que todo mundo está jogando muito e estamos conversando com várias lideranças políticas, e poderemos ser candidato a governador, senador, deputado federal e deputado estadual”. Acrescentou que: ” há possibilidade dependo das conjecturas e dos entendimentos e a gente vê um momento muito propício para disputar uma candidatura a governo do Estado. A gente entende que neste momento as pessoas desejam renovação e esperança para um governador diferente e novo” .

Valmir acha que deve esperar mais um pouco para tratar do assunto com maior profundidade, porque ainda é muito cedo e vamos ver a questão da mudança da legislação eleitoral. A gente precisa aguardar também, porque ” está todo mundo jogando e eu também”.

Valmir de Francisquinho disse ainda: ” a pesquisa que tenho aqui no agreste deu 65% para meu nome. Outros como Evaldo Nogueira (PDT), Fábio Mitidieri (PSD), tudo na base do 1%, 2%. Assim como, Laércio Oliveira (PP), o próprio Ulices Andrade. Vamos aguardar, no sertão, na capital, na grande Aracaju como terceiro lugar é muito bom”.

Valmir de Francisquinho não disse a ninguém que “sou candidato a governador, mas é possível, não estou afirmando, mas é possível. Como todos estão jogando também posso ser candidato a governador, ou a deputado federal ou quem sabe estadual”.

O ex-prefeito informou que a pesquisa citada acima foi apenas para consumo interno, mas que ele contratou mais dois institutos recentemente para novas avaliações em seu nome. Sobre a conversa que teve com Eduardo Amorim (PSDB) e o posicionamento dele, Valmir diz que Eduardo Amorim está pensando porque ainda é o presidente do PSDB em Sergipe e estamos aguardando sua resposta: ” essa história de que ele deixou o PSDB não é verdade. Ele continua dirigindo a legenda e quanto ao senador Alessandro Vieira (Cidadania) ter pegado o partido não tem nada confirmado”.