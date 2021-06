Vcinação em Aracaju chega a mais 5.431 pessoas nesta segunda-feira, dia 14









15/06/21 - 05:00:11

À medida que a campanha de vacinação contra covid-19 avança, em Aracaju, amplia-se, também, o número de pessoas esperançosas, confiantes em um futuro próximo, sem as angústias causadas pela pandemia do novo coronavírus. Foi com este sentimento que a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou mais 5.431 aracajuanos, nesta segunda-feira, 14.

Entre os vacinados, 5.321 receberam a primeira dose, entre pessoas dos grupos já inclusos na campanha, além do público acima de 52 anos. Foram vacinadas, ainda, 110 com a segunda dose. Com o total de vacinados, no dia de hoje, Aracaju chega a 195.431, o que representa 29,39% da população imunizada.

Recentemente, a SMS ampliou os pontos de vacinação contra a covid-19. Ao todo, são 25 pontos, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive. Nas UBS serão ofertadas duas equipes de segunda a sexta e três aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuarão diariamente, no mesmo horário das UBS, com exceção do drive, que fica aberto até as 17h.

A professora Mônica Sampaio, de 52 anos, não via a hora de poder ser vacinada e tomada, de acordo com ela, por imensa alegria. “É uma satisfação e a sensação de que tenho mais chances, agora, afinal, sem a vacina, o medo é constante. Que bom que também temos acesso a um serviço organizado, que nos tranquiliza. Agora, é continuar os cuidados, tudo dentro do que é correto: uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos. Deixe todo mundo se vacinar que a gente se abraça”, reforça.

O ar esperançoso também tomou o advogado Nilton Carvalho, de 51 anos.

“Estava doido para que esse momento chegasse. Em casa, obedecemos todas as recomendações sanitárias que precisamos para nos manter seguros e para que a doença seja controlada da melhor maneira possível. Espero que, em breve, todos recebam a vacina e possamos viver um pouco mais tranquilos e saudáveis”, frisa Nilton.

A pedagoga Graziela Gonçalves Mora, de 38 anos, foi enfática ao afirma que “desde março do ano passado espero essa vacina”. “Durante todo esse tempo, me mantive completamente isolada, não saio nem para fazer supermercado. Com essa vacina, espero que tudo melhore porque não dá para viver com medo”, desabafa.

Professor, Sandro Yuri, de 45 anos, tem na vacina a esperança de também poder voltar a dar aulas presenciais. “A falta é muito grande. Sigo com aulas remotas, mas sinto falta da sala de aula, da interação com os alunos. Confesso que achei que a vacina demoraria um pouco mais, mas cá estou eu recebendo minha primeira dose e seguirei todos os cuidados até que todos estejamos imunizados”, destaca.

Antecipação

Nesta segunda-feira, a Prefeitura divulgou a antecipação do calendário de vacinação e incluirá toda a população acima de 40 anos, a partir desta terça-feira, 15. De acordo com o novo calendário vacinal do município, o público priorizado nesta fase receberá a primeira dose de forma escalonada.

Pelo novo cronograma, nesta terça-feira, 15, receberão a vacina os aracajuanos de 51 anos. Na quarta-feira, 16, será a vez dos cidadãos de 49 e 50 anos. Já na quinta-feira, 17, serão imunizadas as pessoas de 47 e 48 anos, e na sexta-feira, 18, as que possuem 45 e 46 anos. No sábado, 19, recebem a primeira dose a população de 43 e 44 anos. No domingo, 20, serão vacinados os cidadãos de 41 e 42 anos. Para concluir, na segunda-feira, 21, serão imunizados os aracajuanos de 40 anos.

Ao mesmo tempo em que avançará na vacinação pela faixa etária, a Prefeitura de Aracaju continuará vacinando os grupos prioritários. Da mesma forma, o reforço para quem completou o intervalo de 90 dias da 1ª dose poderá ser tomado em uma das 17 UBS’s ou em um dos sete pontos fixos. A 2ª dose também está sendo disponibilizada no drive-thru da Sementeira.

Foto André Moreira