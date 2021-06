A CHEGADA DE JAIR É A CEREJA DO BOLO, DIZ PRESIDENTE DO PATRIOTAS, UEZER MARQUES









16/06/21 - 11:35:15

Na última segunda-feira (14), o presidente do PATRIOTA Sergipe, Uezer Marques, participou da eleição que elegeu a nova gestão do partido. Ato fundamental para a chegada do presidente da república, Jair Bolsonaro, e seus correligionários ao PATRIOTA.

Como membro da nacional, Uezer votou e é defensor da chegada do presidente ao PATRIOTA: “O nosso partido é gigante desde a sua essência, e a chegada de Jair é a cereja do bolo para abrilhantar mais a nossa estrada na política nacional. Torço pela filiação do presidente, e que possamos juntos construir um Brasil melhor para os brasileiros e todo povo que reside no pedaço mais próspero do mundo”, disse Uezer.

Agora é aguardar a decisão final se Bolsonaro vira mesmo para a sigla, já existiu um gesto positivo da sua chegada que foi a filiação do seu filho “O 01” Senador da República pelo Rio de Janeiro Flavio Bolsonaro.

Assessoria PATRIOTA/SE