"A gente", novo single de Nino Karvan e Chico Cesar. Nino e Chico conheceram-se em 1996, quando ele ajudou na produção de dois shows do paraibano no teatro Atheneu









16/06/21 - 15:30:09

Depois de uma excelente repercussão de crítica com o álbum De Lua, canções de Luiz Gonzaga, lançado durante a pandemia, em 2020, em parceria com o violonista Alberto Silveira, pelo selo Kuarup, o multiartista Nino Karvan prepara o lançamento do seu 5ª álbum autoral, Elogio do Amor, a ser lançado em setembro próximo. Até lá serão lançados três singles e um videoclipe. O primeiro dos três singles é “A gente”, em parceria com o cantor e compositor Chico Cesar, com lançamento agendado para o dia 25 de junho.

Nino e Chico conheceram-se em 1996, quando ele ajudou na produção de dois shows do paraibano no teatro Atheneu em Aracaju, na turnê do disco Cuscuz Clã. Foi um contato meramente profissional e rápido. O outro encontro deu-se quando dividiram a noite, também em Aracaju, em 2013, no projeto MPB Petrobrás. Depois desse último encontro começaram contatos via redes sociais e foi aí que a amizade começou a se estabelecer. Um certo dia Nino, que também é artista visual e luthier, mandou para Chico uma foto de seu trabalho de pintura em instrumentos musicais. Chico encantou-se e encomendou uma guitarra. Encomenda aceita e entregue em João Pessoa, em março de 2018, a famosa “Arenguêra”, guitarra semiacústica, com pintura psicodélica, usada fartamente por Chico desde então.

Voltando à “A gente”, a letra da canção foi escrita por Nino numa madrugada insone onde refletia sobre a condição da alma humana nos tempos atuais e de como ela se manifesta em momentos densos como a pandemia, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a solidão coletiva é uma marca agravada, ainda mais, pela imposição do distanciamento social e que, também, acaba se refletindo no distanciamento afetivo, na falta de empatia. A arrogância, o “salto alto” e o orgulho de algumas pessoas têm um teste terrível diante da realidade da fragilidade de todos diante de algo pequeno; invisível a olho nu, como o vírus. Ato contínuo enviou a letra para Chico. Uma semana depois ele devolveu uma gravação em voz e violão com a letra musicada, com uma melodia encaixada perfeitamente, captando o sentimento de cada palavra, traduzindo em sons os questionamentos e constatações da letra.

Nino, obviamente, incluiu a canção no repertório do álbum que estava em preparação. Participaram dos trabalhos, Ricardo Vieira, produção, mixagem e masterização, Rafael Findans, baixo, Gabriel Perninha, bateria, Fred Andrade, guitarra, Nino no violão e voz e a participação mais que especial do parceiro Chico Cesar cantando a canção com Nino. As gravações aconteceram em Aracaju, à exceção da voz de Chico, gravada no Uruguai, onde encontra-se desde janeiro, realizando shows e gravando um álbum com os argentinos Esteban Blanca e Jojo Barcelos.

“A gente” chega em todas as plataformas digitais distribuída pelo selo Kuarup, que também lançará o álbum Elogio do Amor, em setembro, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, via FUNCAP/SE.