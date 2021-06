CARLOS KRAUSS É NOMEADO PARA VAGA DE JUIZ NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL









16/06/21 - 11:24:58

O advogado Carlos Krauss de Menezes é o novo juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE). O decreto de nomeação foi assinado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no dia de ontem (15), e publicado no Diário Oficial da União dessa quarta (hoje, 16). Ele foi o escolhido depois de concorrer numa lista tríplice e passa a ocupar a vaga da Dra. Marcela Pithon Brito dos Santos Carvalho.

“Afirmo que continuarei com a minha conduta e atuação pautada em respeito ao regramento constitucional e legal, adotando, para tanto, a imparcialidade que é essência do respeitável Poder Judiciário. Ressalto que fiquei muito feliz com a nomeação e também honrado por ter concorrido com dois colegas que são extremamente competentes e de condutas ilibadas. Darei o melhor de mim”, afirmou o novo juiz.

Carlos Krauss tem 41 anos, casado, formado em Direito e advoga desde 2003; sendo especialista em ‘Processo Civil’. Krauss é procurador concursado do município de Nossa Senhora do Socorro, onde desempenhou a função de Procurador Geral de 2008 a 2014.

Por Henrique Matos