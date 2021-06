Cinemark reabre nesta quinta as salas nos shoppings RioMar Aracaju e Jardins









16/06/21 - 14:53:50

‘Cruella’ e ‘Invocação do Mal 3’ estão entre os filmes em cartaz nas salas da rede, que segue protocolos de segurança validados pelo Hospital Israelita Albert Einstein

Seguindo os decretos divulgados pelas autoridades, a Cinemark reabre nesta quinta-feira (17) os complexos do RioMar Aracaju e do Shopping Jardins, em Aracaju. Com rigorosos protocolos de segurança validados pelo Hospital Israelita Albert Einstein e respeitando a capacidade máxima e os horários de funcionamento permitidos em cada município, a Rede tem espaçamento entre poltronas, filas de espera virtuais e medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas (quando não há checagem prévia na entrada do shopping). Para conferir os detalhes, os materiais informativos e as salas em operação, acesse http://www.cinemark.com.br/protocolo.

FILMES EM CARTAZ

A Cinemark preparou uma programação especial para que o público possa conferir as grandes estreias do momento. “Cruella”, protagonizado por Emma Stone, traz a história de origem da vilã de “101 Dálmatas”. A trama é ambientada em Londres nos anos 1970 e acompanha a história de Estella de Vil, uma aspirante a designer de moda cheia de sonhos e ambições. Seu dom para a moda chama a atenção da baronesa Von Hellman (Emma Thompson), e a relação entre as duas dá início a uma série de eventos que fazem com que Estella conheça o seu lado mais cruel.

O terror “Invocação do Mal 3” traz uma história diferente da que foi contada nos primeiros capítulos da franquia. O filme explora o caso mais impressionante da carreira de Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), que começa quando um policial encontra um jovem coberto de sangue andando sem rumo em uma estrada. Acusado de assassinato, o jovem afirma ter sido possuído por um demônio em sua defesa oficial, o que força os Warren a investigar uma força sobrenatural desconhecida por eles.

Para conferir os filmes e horários, acesse www.cinemark.com.br. A programação da Rede está sujeita a alterações e disponibilidade por praça.

SUA SESSÃO CINEMARK

Com a reabertura dos complexos, a Cinemark também retoma o projeto Sua Sessão Cinemark, que oferece a possibilidade de reservar sessões privadas para grupos de até 20 pessoas. De segunda a quarta, os espectadores podem escolher qualquer sessão que ainda não tenha ingressos vendidos, transformando-a em uma experiência exclusiva. Às quintas e sextas-feiras, apenas exibições até às 17h podem ser escolhidas. Já aos sábados e domingos, o cliente pode optar apenas por sessões até às 14h59. As reservas e compras podem ser feitas apenas via aplicativo, através do filtro “sua sessão” e o valor praticado é de R$350.

Todos os complexos em operação no momento integram o projeto Sua Sessão Cinemark, com exceção de salas Prime e complexos Prime.

Foto Divulgação

Da assessoria