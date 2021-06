Com mais de 6 mil vacinados nesta terça-feira, imunização atinge 30% da população









16/06/21 - 08:31:54

Esta terça-feira, 15, foi marcada pela antecipação da vacinação contra covid-19, em Aracaju, para o público acima de 40 anos. De forma escalonada, a Prefeitura deu seguimento à ampliação da campanha coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Com isso, puderam ser vacinadas pessoas de 51 anos, além do público-alvo que já estava inserido na campanha de imunização. Assim, foram vacinadas mais 6.013 pessoas, o que levou a capital a superar a marca de 30% da população aracajuana vacinada contra a doença causada pelo novo coronavírus.

Dos vacinados, nesta terça, 5.912 receberam a primeira dose e os demais 101 receberam a segunda, completando, assim, o ciclo de imunização. Com o número de vacinados nesta terça, Aracaju chega ao total de 201.249 pessoas vacinadas.

Atualmente, o público-alvo conta com 25 pontos de vacinação, sendo 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), seis instituições de ensino, a Estação Cidadania (Bugio) e o drive. Nas UBSs, são ofertadas duas equipes de segunda a sexta-feira e três aos finais de semana, das 8h às 16h. Já nos demais pontos, quatro equipes de vacinação atuam diariamente, no mesmo horário das UBSs, com exceção do drive, que fica aberto até as 17h.

A professora Helena Andreia, de 46 anos, deu um recado importante ao ser vacinada, após esperar ansiosa sua vez. “Que as pessoas não deixem de se vacinar, acreditem na ciência. Antes mesmo de se vacinar, se previnam e, depois da primeira dose, continue se prevenindo. Use máscara, mantenha o distanciamento e siga todas as orientações que as pessoas com gabarito estão orientando, as pessoas da saúde, da ciência. E viva o nosso SUS, vida a nossa ciência porque são eles que estão salvando vidas”, acentua.

O mesmo pensamento de crença e confiança na ciência partiu da relações públicas Ilda Mota, de 49 anos.

“A ânsia era muito grande, diante de todo esse cenário, mas estamos aqui, chegou a hora. Quero parabenizar o Sistema Único de Saúde [SUS], e quem está na linha de frente da Prefeitura porque é muito difícil está nessa posição. Que consigamos, em breve, vacinar a todos para, enfim, sairmos desse momento tão desafiador e que tem nos exigido muito cuidado e atenção”, acrescenta Ilda.

A ansiedade pela chegada do seu momento de receber a vacina também tomou conta da servidora pública Jene Correia, de 32 anos.

“Esse período tem sido muito difícil para todos e eu, particularmente, sentia muito medo de sair de casa. Agora, com a vacinação avançando, em Aracaju, dá certo alívio e esperança de que, logo, poderemos voltar a uma rotina um pouco mais tranquila e sem tanto medo”, relata Jene.

Cronograma

Seguindo o cronograma, nesta quarta-feira, 16, serão vacinados os residentes em Aracaju de 49 e 50 anos. Já na quinta-feira, 17, serão imunizadas as pessoas de 47 e 48 anos, e na sexta-feira, 18, as que possuem 45 e 46 anos.

No sábado, 19, recebem a primeira dose a população de 43 e 44 anos. No domingo, 20, serão vacinados os cidadãos de 41 e 42 anos. Para concluir, na segunda-feira, 21, serão imunizados os aracajuanos de 40 anos.

Ao mesmo tempo em que avançará na vacinação pela faixa etária, a Prefeitura de Aracaju continua vacinando os grupos prioritários. Da mesma forma, o reforço para quem completou o intervalo de 90 dias da primeira dose poderá ser tomado em uma das 17 UBSs ou em um dos sete pontos fixos. A segunda dose também está sendo disponibilizada no drive-thru da Sementeira.

Foto André Moreira