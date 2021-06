Com três ônibus caracterizados, Setransp lança o São João com Mobilidade









16/06/21 - 06:47:55

Dando continuidade às ações juninas, serão lançados os bonecos ambientais além de entrega de máscaras para os usuários do serviço

O mês de junho chegou, mas a tradição nordestina ficou um pouco diferenciada. Devido ao segundo ano de pandemia da Covid-19, o setor de Transporte Público Coletivo se mobilizou para manter o espírito junino vívido, porém relembrando que o combate ao Coronavírus é diário.

Para celebrar a data comemorativa mais aguardada pelo nordestino, o setor de Transporte lançou na última sexta-feira, 11, o São João com Mobilidade. Sem trio pé de serra nos ônibus desta vez, mas mantendo a valorização cultural e relembrando as medidas de prevenção no combate à Covid-19, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) levou para as ruas três ônibus caracterizados com xilogravuras e reforçando que ainda é tempo de se cuidar.

Augusto Franco/ Bugio (001), Fernando Collor/ Atalaia (007) e Barra dos Coqueiros/ Centro (609) levarão até o dia 10 de julho a alegria que só o São João tem. Além do lançamento, a Federação de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e o Programa Ambiental Despoluir, também se uniram ao projeto e fizeram a distribuição de máscaras de proteção, reforçando a importância da prevenção, além de reforçar a pauta conscientização ambiental com o lançamento do primeiro boneco feito com pneus e recicláveis, Senhor Despoluidor (sugestão de nome), no Calçadão da Praia Formosa (Bairro 13 de Julho).

Mas não para por aí. Ainda este mês, serão expostos nos Terminais de Integração mais quatro bonecos do Senhor Despoluidor, para incentivar a responsabilidade socioambiental, além de mais uma leva de máscaras, que serão distribuídas nos veículos para os usuários dos Transporte Público Coletivo.

“Sabemos da tradição que o mês de junho tem, mas não poderíamos deixar de reforçar os cuidados necessários. Por isso, estamos aproveitando o São João com Mobilidade para massificar a informação. É lavar as mãos, utilizar máscaras, evitar colocar a mão no rosto e todos os outros protocolos que seguimos fazendo desde o início da pandemia pelo bem tanto do usuário, quanto do colaborador ”, explica o presidente do Setransp, Alberto Almeida.

Fonte e foto Setransp