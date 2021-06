CONFIANÇA EMPATA COM BRASIL/RS E SERGIPE VENCE E ITABAIANA EMPATA NA SÉRIE D









16/06/21 - 06:25:06

Em jogo realizado na noite desta terça-feira (15) o Confiança e Brasil de Pelotas não passaram do 1 a 1. Na partida realizada no Batistão, os visitantes saíram na frente graças a gol contra de Victor Sallinas. Mas o Dragão garantiu a igualdade final com Neto Berola.

Final de jogo no Batistão o Confiança ficou em 1×1 Brasil. Com um a menos desde o final do primeiro tempo, Xavante segura o Confiança e conquista ponto fora de casa.

Com o resultado, o Confiança fica provisoriamente na 10ª colocação da Série B, com 04 pontos em quatro jogos. O próximo confronto da equipe será no sábado, 19, contra o Sampaio Corrêa.

Sergipe vence e Itabaiana empata na Série D

O fim de semana dos namorados e de Santo Antônio, também foi de futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Os dois representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), entraram em campo. No sábado, o Itabaiana foi até a cidade de Alagoinhas na Bahia, e enfrentou o Atlético de Alagoinhas. Mesmo jogando fora de casa, o Itabaiana fez uma excelente partida e por pouco não saiu com a vitória. O jogo ficou no empate em 0x0.

No domingo (13/06), o Sergipe recebeu a equipe do Retro, na arena Batistão. O time colorado fez valer o mando de campo e dominou o jogo. O gol da vitória saiu aos 11 minutos, o lateral-direito, Paulo Fernando acertou um belo chute. Final: Sergipe 1×0. Com a primeira vitória em casa, o Sergipe assumiu a liderança do grupo 4. O time colorado volta a campo no próximo domingo no clássico contra Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Foto: Emanuel Rocha