CRIANÇA DE NOVES É MORTA COM UM TIRO NA CABEÇA NA CIDADE DE FEIRA NOVA









16/06/21 - 08:02:14

Uma criança de nove anos foi morta a tiros na noite dessa terça-feira (15) após três homens invadiram uma casa, no Conjunto José Jacinto, no município de Feira Nova.

As informações passadas pela polícia militar são de que o trio estava à procura do pai da criança que tentou fugir do local, mas a criança foi baleada na cabeça, já na rua.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo.