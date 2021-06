Edvaldo: “reforma e ampliação do Aeroporto Santa Maria será fundamental para o turismo”









16/06/21 - 06:06:02

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta terça-feira, 15, de uma reunião com os dirigentes da Concessionária Aeroportos Nordeste do Brasil (Aena), a convite do governador Belivaldo Chagas. No encontro, foi apresentado o plano de investimentos da empresa para o Aeroporto Internacional Santa Maria, que passará por reforma e ampliação. Ao conhecer o projeto arquitetônico elaborado pela concessionária que administra o aeroporto da capital, Edvaldo destacou que a modernização do prédio “será fundamental para o desenvolvimento do turismo da cidade e do estado”.

“É um projeto muito interessante, com grandes mudanças e que adequará o nosso aeroporto para ter as mesmas condições de outros aeroportos de capitais do Nordeste. Isso nos possibilitará receber, inclusive, voos internacionais. Hoje temos um aeroporto que não corresponde ao tamanho e desenvolvimento da cidade, então, esse projeto, com certeza, o transformará, trazendo mais conforto para quem chega a nossa capital e a nossa população também, quando for viajar. Então, é uma bela notícia. Até 2022, teremos um novo Aeroporto Internacional Santa Maria. É uma grande parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e concessionária”, afirmou o prefeito.

Do mesmo modo, o governador Belivaldo Chagas disse que “o novo aeroporto será um marco fundamental para a retomada econômica em Sergipe, através do turismo”. “A reforma e ampliação do prédio será essencial para que nosso estado possa desenvolver todo o seu potencial turístico, especialmente agora, com a Orla Sul, a entrega do Centro de Convenções e as rotas criadas. O Governo fez a sua parte com obras no entorno, a Prefeitura de Aracaju também está realizando adequações e promovendo o turismo, e, agora, com a concessionária iniciando efetivamente as melhorias estruturais, quem tem a ganhar é o povo sergipano, que terá mais emprego, renda e orgulho de um aeroporto à altura das suas atrações turísticas”, salientou Belivaldo.

A previsão é de que as obras para modernização do aeroporto sejam iniciadas entre o segundo semestre de 2021 e início de 2022. Também acompanharam a reunião o secretário estadual do Turismo (Setur), Sales Neto, o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, o presidente da Aena, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, o assessor Enrique Martin Ambrosio Merino, o gerente da Aena Aracaju, Wanderson Silva dos Santos, e o diretor de Operações, Infraestrutura e TI da empresa, Raul Moya.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga