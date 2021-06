FÁBIO HENRIQUE PROMOVE AUDIÊNCIA COM FNDE PARA PREFEITOS SERGIPANOS









16/06/21 - 14:36:16

Por conhecer a importância da educação para os municípios e a necessidade de mais investimentos, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) organizou uma audiência com vários prefeitos sergipanos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, na manhã dessa quarta (16).

Durante o encontro, foram discutidas as situações de cada município com o diretor Garigham Amarante. “Foi uma audiência muito boa, em que os municípios apresentaram suas demandas, receberam as informações necessárias sobre a burocracia, para que consigam obter escolas e equipamentos para melhorar a educação”, detalhou o deputado Fábio Henrique.

Os principais temas foram sobre construção de escolas, conclusão de creches, e transporte escolar. “Sou defensor do municipalismo, fui prefeito e sei a importância, e sempre digo que não há desenvolvimento sem educação”, destacou o deputado.

Participaram da reunião os prefeitos Givanildo Costa, de Salgado; Petinho de João Grande, de Riachuelo; Zé Rosa, de Siriri; Guilherme Jullios, de Pirambu; Robson Martins, de Ilha das Flores; e Magno Monteiro, prefeito em exercício de Rosário do Catete. Também estiveram presente o presidente da Federação dos Municípios (Fames), Cristiano Cavalcante; e representantes dos municípios de Itabi e General Maynard.

Foto assessoroa

Por Henrique Matos