Fanese anuncia Rodrigo Faro como novo embaixador e abre inscrições para vestibular









16/06/21 - 06:32:27

O apresentador da Rede Record, Rodrigo Faro, é o novo embaixador da Fanese, a faculdade de ensino privado de Sergipe melhor avaliada pelo MEC. A novidade anuncia que as inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2021 estão abertas e podem ser feitas no site da instituição. O processo seletivo é 100% online.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos de graduação tecnológica: Sistemas para Internet, Redes de Computadores, Processos Gerenciais, Marketing, Logística, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Administração e Direito.

No Ensino à Distância são ofertados os cursos de graduação tecnológica: Processos Gerenciais, Marketing e Administração.

As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site https://fanese.edu.br/ – outras informações através do número (79) 3142-0970.

Por Fredson Navarro