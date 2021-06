Festa das Barracas poderá ser declarada como Patrimônio Cultural de Sergipe









16/06/21 - 14:22:34

Os deputados aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária de nº 130/2021 que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe a ‘Festa das Barracas’, que ocorre anualmente durante o ciclo junino, no Município de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o projeto, a festa também ficará inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe.

Segundo texto da justificativa do projeto, a denominada “Festa das Barracas” tornou-se um dos maiores festivais juninos do Estado de Sergipe, reunido milhares de pessoas a fim de celebrar um dos períodos mais comemorados no nordeste brasileiro e em Sergipe.

“É necessário afirmar que o reconhecimento de manifestações como a Festa das Barracas é uma garantia de que, passado o período de quarentena, isolamento e distanciamento social em virtude da pandemia da Covid-19, nossas festas tradicionais serão lembradas e estarão garantidas. Resguardando nossas festas e manifestações culturais, estaremos protegendo a própria identidade dos sergipanos”, declarou o parlamentar.

Foto: Governo de Sergipe

Por Stephanie Macêdo