Fiscalização: CRA-SE atende denúncia e fiscaliza licitação em Salgado









16/06/21 - 16:50:47

Para exigir o cumprimento da lei que obriga a empresa ter um responsável técnico durante processo licitatório, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), por meio da Diretoria de Fiscalização, esteve na última sexta-feira, 11, na cidade de Salgado, para averiguar denuncia feita junto a entidade sobre uma licitação realizada no dia 20 de maio.

A fiscalização do conselho se deslocou até a cidade, solicitou vistas do processo e constatou que uma administradora estava como responsável técnico de duas empresas. “Solicitei vistas no processo licitatório, onde ainda não está concluso e já providenciamos intimação para a Administradora, pois a mesma descumpriu a ética em participar da licitação com duas empresas onde a mesma respondia por responsabilidade técnica”, ponderou a fiscal do CRA-SE, Admª Cynthia Alves.

Após a diligência da fiscalização, a empresa fez a substituição da responsabilidade técnica por outro administrador, que não estava regular junto ao Conselho. Com a conclusão do processo licitatório, o CRA-SE, através da Diretoria de Fiscalização, tomará as medidas necessárias.

Alô Fiscal

O CRA-SE criou o Alô Fiscal com o objetivo de combater o exercício ilegal da profissão e exigir que os administradores, tecnólogos e técnicos tenham o registro junto ao Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE). Na ferramenta a população poderá fazer denúncias e/ou solicitar orientações junto ao departamento de fiscalização.

Para utilizar a ferramenta, basta acessar o site do conselho ( www.crase.org.br/alo-fiscal ), clicar em fiscalização e em seguida ALÔ FISCAL. Pronto, será aberto um formulário onde a pessoa poderá preencher os dados com informações simples como: nome, endereço, telefone e cidade. Em seguida vai marcar se é denúncia ou pedido de orientação, para depois escrever na caixa de texto o que deseja relatar.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso