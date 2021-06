Flavio Vitor lança hits de esperança e otimismo em tempos de pandemia









O cantor gospel fala de amor e Deus e lidera o ranking nas mídias nacionais

A vida não cessa, apesar das adversidades e dos tempos modernos, tempos de pandemia, de dor. Para dar essa certeza, esse sopro de esperança em meio ao caos, o cantor Gospel, Flavio Vitor, quase 30 anos de carreira musical, um dos maiores nomes no estilo, lançou uma de suas músicas com o título Fonte Inesgotável e já lidera o ranking nas mídias nacionais. No projeto, ele exalta a vida e leva uma mensagem de esperança e fé a humanidade.

Flávio ou Flavinho, como era carinhosamente chamado pelos amigos na infância, começou sua história entre os anos 1980 e 1990 e sempre teve por objetivo levar a mensagem de Deus ao próximo ofertando as pessoas, uma dose de otimismo e fé. “Para mim, o mais importante é desenvolver o trabalho ministerial e fazer da música uma ponte entre a dor e alegria, levando paz, otimismo e solidariedade ao próximo. Estamos vivendo tempos difíceis e as pessoas precisam encontrar apoio para seguir”, disse o cantor.

Ele lançou recentemente o projeto Onde Estaria Eu, canção de sua autoria, que já desponta nas mídias de todo o país, estando disponibilizado nas melhores plataformas digitais, redes sociais, além da mídia impressa, TV e rádio. Flávio deixa claro que, como artista, tem buscado a valorização da categoria, visando que os direitos autorais sejam respeitados e o artista brasileiro Gospel, reconhecido, não só em nível nacional, como internacionalmente.

Trajetória do bem

Na trajetória de Flávio, mais de 200 músicas foram por ele compostas e gravadas na voz de grandes nomes da música Gospel, entre eles, Denize Cerqueira, já falecida, uma das maiores cantoras Gospel do Brasil. Nas redes sociais Flávio Vitor aparece no Facebook como Flavio Vitor, no Instagram Flávio Vitor 1010 e seu contato é o (21) 992411505. Flavio faz parte da União de Cantores Evangélicos do Brasil.

Mas Flávio não é só o cantor, o músico engajado, preocupado com a vida. Ele é também o assistente social Flávio, que nos hospitais lida com as pessoas, com suas dificuldades e limitações. Em casa, Flávio Vitor é o marido de Paula, pai de Luana Evelyn e avô de três netos. Ele tem ainda o carinho e a parceria do enteado Guilherme, seu designer gráfico. “Tenho uma família maravilhosa, que sempre se preocupou em apoiar meus projetos e que é, sem dúvida, o grande amor da minha vida”, contou emocionado.

Por Suzy Guimarães