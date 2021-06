Fórum de Turismo discute ampliação do aeroporto de Aracaju, e temas relevantes









16/06/21 - 00:37:50

Na tarde desta terça-feira (15), o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, presidiu o 41º Fórum Estadual de Turismo (Fortur), que contou com a participação do diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, que apresentou ao trade o projeto de reforma e ampliação do aeroporto Internacional de Aracaju.

Um dos temas discutidos pelo Fórum, foram as ações promocionais que visam promover os atrativos de Sergipe para outros estados brasileiros, com parcerias sendo construídas com as principais agências de turismo do país.

“Temos um acordo de mídia compartilhada entre a Secretaria de Turismo e a Decolar, uma das maiores plataformas de comercialização de pacotes turísticos do mundo, que impulsiona as vendas de pacotes turísticos e que geram muitos resultados. Além disso, temos um convênio com a ABIH para fazer um contrato de mídia compartilhada com a CVC, além de outras operadoras importantes. São parcerias que promovem Sergipe em diversas plataformas digitais”, explicou o secretário Sales Neto.

Pauta central desta edição do Fortur, a apresentação do esboço do projeto de reforma estrutural do Aeroporto Internacional de Aracaju, mostrou aos membros do Fórum que as melhorias trarão mais conforto aos passageiros. Durante a apresentação o presidente da Aena citou que o novo terminal contará com a instalação de duas pontes de embarque, além reforma e ampliação do terminal, adequando às normas de acessibilidade, com salas específicas para embarques e desembarques de voos domésticos e internacional, e moderno sistema de inspeção de bagagens, adequando aos padrões internacionais de segurança.

“Quero inicialmente pedir desculpas pelo atraso das obras. Isso aconteceu devido a pandemia, mas temos um cronograma previsto para o início em 2022 e conclusão em até 2023. Vamos fazer um aeroporto moderno e aconchegante nos padrões de qualidade Aena, para que seja a casa dos sergipanos e de todas aquelas pessoas que venham nos visitantar”, finalizou o executivo.

Mais ações

Na oportunidade também foi apresentada a proposta de realização de um “Road Show”, que consiste em uma exposição dos atrativos de Sergipe de forma itinerante. A ideia é que a ação promocional que está prevista para o segundo semestre de 2021, com o objetivo de percorrer os estados vizinhos, que são os principais emissores de turistas para Sergipe, promovendo a cultura, a gastronomia e os atrativos sergipanos em um raio de alcance de aproximadamente 500 quilômetros de distância. Estados como a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba estão cotados para receber a iniciativa. O presidente do Fortur, Sales Neto, convidou o trade e a prefeitura de Aracaju para participarem da ação.

Finalizando o encontro, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, informou aos membros do Fórum que até o final de julho, o Governo do Estado pretende entregar a conclusão das obras do Centro de Convenções de Sergipe. Ele afirmou ainda que a expectativa é que seja anunciada até sexta-feira (18), a empresa que o administrará pelos próximos trinta anos.

Além do trade e entidades representativas que compõem o fórum, estiveram presentes o diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, o assessor da presidência, Enrique Martin-Ambrosio, o diretor de operações, infraestrutura e TIC, Raul Moya e o gerente da Aena em Aracaju, Wanderson Silva.