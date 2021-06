Governo do Estado e UFS somam esforços para realizar testagem em grande escala em municípios sergipanos









16/06/21 - 16:36:04

O município Simão Dias, localizado no agreste sergipano, terá nesta quinta-feira, 17, sua população testada para Covid-19. A iniciativa faz parte do cronograma elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde e Universidade Federal de Sergipe (UFS), que inicialmente, contempla os 10 municípios com maior transmissão do coronavírus.

Na última terça-feira, 15, o município que recebeu as equipes foi Tobias Barreto, onde 264 pessoas foram testadas, 59 testaram positivos e 205 negativos. De acordo com a secretária de saúde do município, Maria Angélica Trindade, houve uma boa adesão. “A parceria foi de suma importância, pois conseguimos de imediato isolar os positivos, fazer um estudo epidemiológico para controle, prevenção e tratamento precoce dos infectados, permitindo uma resolutividade dos casos. Agradecemos essa parceria que foi de suma importância para o município”, disse.

O diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes explica que além das testagens realizadas pelos profissionais da UFS, as equipes locais de saúde também serão treinadas para dar continuidade às testagens e obterem os diagnósticos com o máximo de celeridade.

“A gente tem para essa primeira etapa uma previsão de 20 mil testes, esse foi o quantitativo recebido até o momento. Na primeira fase serão utilizados 10 mil testes, esse número será distribuído de acordo com o tamanho da população de cada município. Os testes rápidos que realizamos em parceria com a UFS, pretendiam conhecer o quantitativo de pessoas já infectadas, ou seja, conseguimos com eles perceber o número de anticorpos que os testados possuíam. Agora é diferente, pois, aplicaremos testes antigênicos em pessoas com sintomas ou que tiveram contato com infectados”, destaca Marco Aurélio.

O médico explica que os testes utilizados são rápidos, com resultado em 30 minutos e detectam a Covid-19 na fase inicial. “Queremos fazer a testagem para de fato efetuar o isolamento daquelas pessoas que estão positivadas, e aí quebrar a cadeia de transmissão e diminuir essas transmissão naqueles locais”, finaliza

Cronograma de Testagem:

17 de Junho – Simão Dias

18 de Junho – Itabaiana

21 de Junho – Socorro

22 de Junho – Barra dos Coqueiros

23 de Junho – Laranjeiras

28 de Junho – São Cristóvão

30 de Junho – Nossa Senhora da Glória

01 de Julho – Lagarto

05 de Julho – Estância

da assessoria