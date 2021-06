Grupo com escritório em Sergipe atinge 3 bilhões sob assessoria em plena pandemia









16/06/21 - 11:18:52

A BP Investimentos tem elevado o nome de Sergipe no mercado de investimentos nacional. O escritório acaba de atingir a marca de 3 bilhões sob assessoria, mais uma vitória entre as tantas que vêm ocorrendo nos últimos meses com o premiado grupo que tem escritório em Aracaju, Salvador, Vitória da Conquista e São Paulo. O número alcançado se torna ainda mais especial pois acontece em meio à pandemia de covid-19, um desafio adicional que fez com que o escritório se reinventasse investindo em tecnologia e assessoria personalizada de alta performance, os resultados desse tipo de atendimento foram destacados em prêmios como o XP Empresas que reconheceu um dos assessores da BP como um dos melhores do Brasil, e uma reportagem em rede nacional que mostrou a metodologia de trabalho do grupo no Canal Band News. A BP é considerada o maior escritório credenciado à XP Investimentos no Norte/Nordeste.

Para Ricardo Ribeiro, CEO da BP Investimentos, a conquista aumenta ainda mais a responsabilidade do escritório que se tornou o maior do Norte/Nordeste credenciado à XP. “Temos a plena consciência de que quanto mais avançamos, maior fica a nossa responsabilidade com nossos clientes. Atingir essa marca em meio a uma pandemia é uma vitória não só do escritório, mas de toda a sociedade. Trazer uma boa notícia como essa nesse momento demonstra que nossa economia permanece firme apesar da tormenta, e que também o brasileiro tem despertado o olhar de que é na crise que também podem surgir boas oportunidades de investimentos e rentabilidade. Sem dúvidas o maior presente para todos nós, é a confiança que o público tem na nossa equipe, continuaremos assim, sempre evoluindo com essa característica da qualidade em atendimento que é a nossa marca”, explica.

André Luzbel, sócio-fundador da BP Investimentos, afirma que outro ponto muito importante para o sucesso é a diversidade de ferramentas disponíveis para o cliente. “Hoje temos muitos pilares que auxiliam nossos clientes, ideias que favorecem uma maior interatividade e até mesmo a educação financeira de quem nos escolhe. Temos o aplicativo da BP, o portal educacional BP Money, com conteúdo feito por grandes especialistas do mercado, contamos ainda com a BP Digital que faz com que o investidor tenha acesso aos melhores produtos, entre outras ações. Cada assessor de investimentos da BP conhece a história do cliente e sabe onde ele/ela quer chegar, e nós fazemos o possível para que isso aconteça”, afirma.

Para Wilden Junior, Sócio e responsável pela BP Investimentos em Sergipe, o fato de ser uma empresa mais focada no resultado e sem muita vaidade de imagem agregou bastante valor aos clientes. “Nossa principal preocupação é com o patrimônio de nossos clientes, então buscamos oferecer uma estrutura confortável, que nos dá a capacidade de fazer investimentos no que agrega valor ao patrimônio do cliente que é contratando melhores profissionais, tecnologia para ajudar os investimentos, serviços de análise para fazer com que nossos clientes invistam cada vez melhor. Essa preocupação em fazer com que o patrimônio do cliente seja protegido e tenha uma boa rentabilidade foi o grande gerador desse sucesso que só tende a aumentar”, finaliza.

A BP Investimentos em Sergipe também conta com os sócios Felipe Camelo e Lucas Campos e a Assessora de Investimentos Aline Barreto.

*A foto utilizada nesta matéria foi feita antes da pandemia.

Fonte e foto: Jornalista Rodrigo Alves.