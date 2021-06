HOMEM MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM POLICIAIS NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ









16/06/21 - 16:44:43

Policiais civis coordenados pelo delegado Fábio Alan e policias militares do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), comandados pelo tenente-coronel Flávio Arthur, localizaram Alexandre dos Santos, conhecido traficante do município de Própria, responsável por exercer liderança em ruas da cidade. Em meio à ação, ocorrida no final da manhã desta quarta-feira, 16, em Propriá, Alexandre sacou uma arma de fogo contra os policiais, motivando o revide por parte destes.

A localização do suspeito se deu após investigações realizadas pelos policiais, que identificaram Alexandre e constataram que ele portava arma de fogo e aterrorizava a população de um bairro na cidade de Própria. O homem ameaçava a comunidade para não ser denunciado sobre suas práticas criminosas.

Hoje, Alexandre foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta na companhia de um comparsa, nas proximidades da rua do Gás. Ao perceber que seria interceptado, ele sacou uma arma de fogo contra os policiais, mas acabou sendo atingido no revide e veio a óbito. Seu comparsa se entregou à polícia e foi conduzido à Delegacia Regional de Propriá.

O procurado era bastante conhecido nos meios policiais por ser uma das lideranças do tráfico de drogas na região da rua do Gás e Diocesano, além de agir também nos povoados Mussuípe, Boa Esperança, Cacimbas e São Vicente.

Fonte e foto SSP