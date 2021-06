Indicação pede prioridade para profissionais de instituições financeiras na vacinação









16/06/21 - 10:49:47

O deputado estadual Luciano Pimentel tem alertado sobre a necessidade de priorizar os profissionais de instituições financeiras na vacinação contra a Covid-19. Nessa terça-feira, 15, a Assembleia Legislativa aprovou a indicação nº 235/2021, de autoria do parlamentar, que solicita ao Governo de Sergipe e a Secretaria Estadual de Saúde a inserção dos bancários e trabalhadores de casas lotéricas no plano de imunização do estado.

De acordo com o estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o número de desligamentos por morte no setor bancário saltou de 55 no primeiro trimestre do ano passado para 152 no mesmo período deste ano, um crescimento de 176,4%.

Apesar de não especificar a causa da morte, por apresentar um comparativo entre os cancelamentos de contratos de trabalho no primeiro trimestre de 2020, quando o impacto da pandemia era menor no país, e no primeiro trimestre de 2021, marcado pela segunda onda da Covid-19, o levantamento leva a crer que o aumento de óbitos na categoria está associado à doença causada pelo novo coronavírus.

Para Luciano Pimentel, acelerar a vacinação é fundamental para conter a proliferação do vírus nas agências bancárias e casas lotéricas, trazendo maior segurança para os trabalhadores e para própria população, tendo em vista que esses ambientes se transformaram em um vetor risco para as milhões de pessoas que precisam ser atendidas por este serviço essencial.

“Os profissionais que atuam em instituições financeiras exercem uma atividade essencial para nossa sociedade e por este motivo permanecem trabalhando desde o início da pandemia. No caso dos bancários, são inúmeros os registros de adoecimento, afastamento, internações e óbitos em razão da Covid-19. Esses trabalhadores estão assustados e apenas a garantia da imunização pode tranquilizar essas pessoas, além de evitar que, sem saber, elas possam contaminar seus clientes, colegas ou familiares”, enfatizou Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar