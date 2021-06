MULHER CORTA TORNIZELEIRA ELETRÔNICA, FALSIFICA DOCUMENTO E É PRESA









16/06/21 - 13:05:09

Uma mulher identificada como Maria Hortência, que havia sido presa no município de Riachão do Dantas juntamente com mais três homicidas acusados de vários crimes no bairro Santa Maria em Aracaju, voltou a ser presa na manhã desta quarta-feira (16).

As informações são de que ela estava usando tornozeleira eletrônica e hoje pela manhã teria cortado o dispositivo para entrar no presídio no intuito de visitar o marido, e falsificado os documentos.

A ocorrência foi registrada no presídio COMPECAN e encaminhada a DHPP para procedimentos.

Relembre – o caso aconteceu quando houve uma chacina onde morreram 3 pessoas. À época, os criminosos teriam mandado tirar a criança dos braços e o executaram.

Com informações de Sandoval Noticias